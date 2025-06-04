РГО представит выставку «Время служить Отечеству» в Петербурге

В Петербурге в штаб-квартире Русского географического общества состоится открытие выставки «Время служить Отечеству».

Как сообщает «Петербургский дневник», мероприятие, посвященное 180-летию РГО, представит более 100 экспонатов, раскрывающих образ российского офицера, так как исторически общество тесно связано с военными. Экспозиция включает уникальные предметы из личного архива военного министра эпохи Николая II Алексея Куропаткина: парадный мундир, карманные часы, наградную икону, кинжал, фотоаппарат и другие вещи.

Выставка продлится до 31 августа, по будням с 10:00 до 18:00 (последний сеанс в 17:00). Посещение возможно только для участников других бесплатных мероприятий РГО.

Возрастное ограничение: 16+.