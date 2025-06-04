Жителям России рассказали, как не разориться в отпуске

Отпускной период ассоциируется не только с долгожданным расслаблением, развлекательными мероприятиями и поездками, но и неизбежно сопровождается значительными денежными расходами.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» экономист Михаил Беляев подчеркнул, что сохранение финансов в отпуске требует строгого самоконтроля. По его мнению, без внутренней дисциплины любые рекомендации по экономии окажутся бесполезными.

Эксперт рекомендовал заранее рассчитывать бюджет поездки, учитывая примерные расходы на питание, напитки и развлечения, которые в большинстве случаев известны заранее. Он отметил, что нужно установить четкий лимит и стараться его придерживаться. Беляев отметил нереалистичность ожиданий, когда при ограниченном бюджете планируется ежедневно позволять себе дорогие блюда и напитки.

Финансист пояснил, что планирование расходов должно основываться на реальных возможностях и привычном уровне жизни, добавляя, что разумная экономия не означает полного отказа от всех радостей отпуска.