Снос исторического здания на улице Лабутина возмутил активистов

В Санкт-Петербурге, на улице Лабутина, дом 25, полностью снесли исторический дровяной сарай, представляющий собой ценный объект культурного наследия.

Активисты из Telegram-канала «SOS СПб СНОС» требуют оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности за незаконный снос исторического здания.

Здание было построено в 1884 году и относилось к домовладению Лыткина, архитектора И.И. Радике. Сарай, имевший два яруса, долгое время стоял заброшенным после использования в качестве жилья.

Несмотря на предложения по реставрации и адаптации здания, оно было полностью разрушено в последние дни. На месте происшествия отсутствуют информационные щиты, указывающие на законность работ. По слухам, планируется возведение трехэтажного здания.