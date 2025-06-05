В ДТП на улице Руставели погиб мотоциклист

На улице Руставели произошло столкновение автомобиля Renault и мотоцикла Honda.

В 12.25 55-летний водитель автомобиля Renault, совершая поворот со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла Honda погиб на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. По данному факту начата доследственная проверка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП. Опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Renault.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственными органами устанавливается степень вины водителя автомобиля Renault. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование продолжается.

Кроме того, в 12.35 на Искровском проспекте, около одного из жилых домов произошло другое дорожно-транспортное происшествие. Так, 49-летний водитель мотоцикла BMW совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи с видеорегистраторов. Предварительная информация указывает на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя мотоцикла.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего ДТП, для чего проводятся необходимые следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности будут сообщены дополнительно после завершения проверки.