СК устанавливает обстоятельства инцидента в детской больнице Петербурга

В следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу поступила информация о противоправных действиях в отношении 11-летней пациентки больницы.
Инцидент произошел 5 июня, девочку подвергли насилию две несовершеннолетние пациентки. Возбуждено дело о проверке.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, начата процессуальная проверка по статье касательно насильственных действий сексуального характера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям персонала больницы.
Проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех деталей инцидента. Расследование продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.