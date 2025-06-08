Веранды ресторанов в центре города вызывают недовольство петербуржцев

В Санкт-Петербурге продолжаются споры вокруг летних веранд. После их запрета на Невском проспекте, многие жители обращают внимание на проблему на других улицах города. Петербуржцы выражают серьезное недовольство.

По данным паблика «Центральный район за комфортную среду обитания», многие считают, что некоторые веранды занимают слишком много места на тротуарах, препятствуя свободному проходу. Некоторые комментаторы говорят о неудобствах, создаваемых верандами ресторана «Мамалыга» на Казанской улице.

«Где же нам ходить?» — сетуют жители. «Наименьшая ширина тротуара для прохода пешеходов должна составлять не менее 2,5 метров, а не 1,5 метра, как указано на официальном сайте», — пишет другой комментатор.

Также петербуржцы критикуют внешний вид некоторых веранд, считая их негармоничными с архитектурой окружающих зданий.

Ситуация требует решения городских властей. Многие надеются на более строгий контроль за размещением летних веранд.