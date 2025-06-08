На КАД перекроют одну полосу в середине июня

На внешнем кольце КАД, на участке между транспортными развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом, с 10 по 16 июня будет ограничено движение.

В связи с ремонтными работами, направленными на устранение колейности дорожного покрытия, перекроют одну полосу движения. На остальных полосах будет установлен ограниченный скоростной режим – 50 км/ч.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщая об этом, уточняет, что работы будут проводиться круглосуточно в две смены. Ремонт затронет участок внешнего кольца КАД с 115 по 112 километр. Сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Информация о перекрытии будет выведена на табло переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Генеральным подрядчиком работ выступает ООО СПК «Зеленый город».