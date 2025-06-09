В России предложили новую систему работы с талантливыми детьми

Депутат Московской городской думы Мария Воропаева сообщила о запуске в России программы поддержки одаренных молодых людей. Проект поможет уменьшить социальный разрыв за счет распространения московских практик в регионах страны.

В беседе с NEWS.ru Воропаева пояснила, что инициатива предполагает распространение столичного опыта в регионы для снижения социального неравенства. Первоочередной задачей она назвала выявление и поддержку перспективных молодых людей. Также, по ее словам, планируется наладить сотрудничество с бизнес-структурами, образовательными и некоммерческими организациями.

Воропаева подчеркнула, что текущая цель заключается в реформировании системы поиска талантливой молодежи на всех уровнях и разработке унифицированных механизмов ее поддержки.

Она добавила, что Россия исторически известна своими талантами, чьи достижения являются предметом национальной гордости. Однако, как отметила депутат, задача одаренных людей заключается не только в прославлении страны, но и в укреплении ее конкурентоспособности на мировой арене.