Обучился ездить на СИМ — получи паспорт

Сегодня стартовал второй этап профилактического мероприятия «СИМ» в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД в игровой форме и доступно рассказывают юным «наездникам», как передвигаться на СИМ правильно, не создавая опасность другим и самим не рискуя.

Обучение проводится Движением Первых при поддержке органов МВД, ГИБДД, Министерства просвещения и Юных инспекторов Движения. Хочется сразу напомнить, что одним из самых частых нарушений при передвижении на СИМ является неспешивание на пешеходных переходах — вот это отдельное поле для разговоров с начинающими ездоками. Ведь спешиться с самоката совсем не сложно, но многие, возможно, даже не знают, что по правилам это следует делать. Можно, как это любит молодежь, пройти обучение онлайн, а в 14 крупных городах страны — очно. Среди небольших познавательных курсов есть с довольно заманчивыми названиями, например, про «дорожные ловушки», «как избежать травм» на велосипеде или СИМ и как с технической точки зрения поведет себя твой гаджет в той или иной ситуации.

После прохождения обучения участник получает именной сертификат, а после прохождения практического занятия — паспорт участника.

В Комитете по транспорту Петербурга отмечают, что просветительская работа в данной сфере крайне важна. Убрать с улиц СИМ уже вряд ли получится, а вот привести их в цивилизованное русло — почему нет, и одними репрессиями, запретами и штрафами тут вопрос решить вряд ли получится. Когда-то на дорогах появились автомобили, пугающие своей мощью и скоростью, однако, сейчас езда на авто — норма жизни, просто подчиненная своим правилам.

Вот бы еще кикшеринговые компании присмотрелись к возможности дать преференции тем, кто прошел обучение. Отметим, что акция продлится 10 дней. Тем временем и сами сервисы аренды проводят сессии обучения еды на СИМ, напомним, что с Комтрансом они уже много лет работают во взаимодействии с целью снижения аварийности езды и создания комфортных условий для всех жителей Петербурга — пеших, автомобилистов, любителей двухколесного транспорта и любых других. «МТС Юрент» в этом году организовал на территории общественного пространства «Флагшток» свою школу по вождению электросамокатов, а в прошлом году подобные курсы организовывали Whoosh и Яндекс.