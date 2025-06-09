Понедельник, 9 июня 2025
$79.17 €90.4 ¥11.01
12.3 C
Санкт-Петербург
Новости

Пассажир рейса из Петербурга в Калининград оштрафован за электронную сигарету

Дмитрий Григорьев
blank
Фото: Baltphoto

В аэропорту «Храброво» Калининграда полиция получила сообщение о нарушении порядка на борту самолета, прибывшего из Санкт-Петербурга. Полицейские установили нарушителя – 24-летнего жителя Норильска.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина курил электронную сигарету во время полета, игнорируя запрет на курение на борту воздушного судна. Его доставили в линейный отдел полиции на воздушном транспорте.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье, согласно которой предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета курения. Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на борту самолета.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Афиша

Авантюрная мелодрама с неожиданной развязкой покорит Петербург

Московский театр комедии представит в Петербурге спектакль, в котором переплетаются страсть, тайны и неожиданные повороты судьбы. «Ночь её откровений» – это история, балансирующая на грани мелодрамы, комедии и психологического триллера, где каждый новый виток сюжета меняет восприятие происходящего. В центре повествования – успешный бизнесмен, чья размеренная жизнь в одно мгновение теряет привычные очертания. Случайная встреча в баре с обаятельной незнакомкой кажется лишь мимолётным увлечением, но очень скоро выясняется, что у этой девушки есть свои планы. Её ангельская внешность скрывает тщательно продуманную игру, где правила диктует она сама. Постановка Петра Белышкова мастерски сочетает напряжённую драматургию с лёгкими комедийными нотками. Динамичное развитие событий держит зрителя в постоянном ожидании развязки, которая оказывается совсем не такой, как можно было предположить вначале. Особую атмосферу спектаклю придают музыкальное...
Читать далее
Общество

МТС запускает облачную платформу для бизнеса и разработчиков

Компания МТС Web Services (MWS), являющаяся частью группы МТС, объявила о запуске в режиме превью публичного облачного решения собственной разработки — MWS Cloud Platform. Эта платформа предоставляет набор облачных сервисов для бизнеса любого масштаба — от стартапов до крупных предприятий, а также для частных разработчиков. На старте она включает шесть услуг, но их количество увеличится до 15 к концу 2025 года. Презентация прошла в рамках форума ЦИПР. MWS Cloud предлагает разнообразные инфраструктурные и сетевые решения, инструменты для хранения и анализа данных, PaaS-компоненты и дополнительные технологические возможности. Благодаря MWS Cloud Platform российские компании и IT-специалисты смогут размещать и управлять данными любого типа и размера в облаке с поддержкой гибкого масштабирования. Решение также подходит для запуска сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, корпоративных платформ и...
Читать далее

Популярное

новости СПб авто ленобласть смерть дети полиция погода мигранты дороги петербург прокуратура ремонт проверка происшествия пулково общество образование работа деньги стрельба ученые кад бизнес мчс театр конкурс штраф самолет парковки путин хоккей ковид транспорт аэропорт ПМЭФ путешествия эрмитаж курение зарплата форум актер город автомобиль билеты школьники

Новости дня

Город

Завершился юбилейный книжный салон в Санкт-Петербурге

Афиша

Петербургская неделя искусств: от личных переживаний до технологий будущего

Город

В Петербурге могут поднять стоимость парковки до 360 рублей

Афиша

В Петербурге пройдет XVII Международный фестиваль кукольных театров КУКАРТ

Новости

Автоэксперт Кадаков заявил, что «карта спасения» загрузит автопроизводителей

Новости

Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2025

Новости

Обучился ездить на СИМ — получи паспорт

Новости

В России предложили новую систему работы с талантливыми детьми

Бизнес-вести

Компания сына экс-вице-губернатора Петербурга признана банкротом

Новости

Зумеры отказались от пятидневной рабочей недели в найме

Новости

В Ленобласти кот выжил после пожара в приюте

Город

Иностранец дал взятку сотруднику ДПС в Петербурге

Новости

Россиянам объяснили, как выбрать автомобиль для путешествия по стране

Город

Умерла старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская

Новости

Ремонтные работы на трассе  А-120 приведут к перекрытию движения в Ленобласти

Новости

Дети из курского приграничья побывали на экскурсиях в Петербурге

Новости

Петербургские таксопарки перейдут на российские авто с 2026 года

Новости

В России отмечается Федорин день

Город

В Петербурге шаверма подорожала на 25% за год

Новости

В Госдуме предложили депортировать детей мигрантов без знания русского языка

Город

Глава МИД Венгрии Сийярто примет участие в деловой программе ПМЭФ-2025

Новости

Плавучий хостел отбуксировали от Ждановской набережной

Город

Рейд полиции в Петербурге привел к задержанию 7 стритрейсеров

Город

В Петербурге стартовал конкурс «Морской Олимп», посвященный российскому флоту

Город

Детсад Петербурга выплатит 150 тысяч за травму ребенка во время игр

Культура

Обнаружено свыше 50 мошеннических сайтов по продаже билетов в театры

Город

Полиция проверяет случаи стрельбы на Большой Зеленина и в Аптекарском переулке

Наука

Ученые опровергают информацию о новой пандемии коронавируса

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb