Пассажир рейса из Петербурга в Калининград оштрафован за электронную сигарету

В аэропорту «Храброво» Калининграда полиция получила сообщение о нарушении порядка на борту самолета, прибывшего из Санкт-Петербурга. Полицейские установили нарушителя – 24-летнего жителя Норильска.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина курил электронную сигарету во время полета, игнорируя запрет на курение на борту воздушного судна. Его доставили в линейный отдел полиции на воздушном транспорте.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье, согласно которой предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета курения. Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на борту самолета.