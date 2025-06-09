Роспотребнадзор взыскал с продавца некачественного стола свыше 137 тысяч рублей

Потребитель приобрел обеденный стол у ООО «Центр Столярных Изделий» по индивидуальному заказу за 73,5 тысяч рублей.
В течение гарантийного срока был обнаружен дефект – деформация лакокрасочного покрытия. Продавец отказался устранить дефект или вернуть деньги.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилось в суд с иском в защиту прав потребителя. Суд удовлетворил требования ведомства.
Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с ООО «Центр Столярных Изделий» взыскали 73,5 тысяч рублей за стол, штраф в размере свыше 59 тысяч рублей и госпошлину в размере более чем 4,5 тысяч рублей. Общая сумма взысканий составила свыше 137 тысяч рублей.