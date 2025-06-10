Мужчина попытался украсть французского бульдога из квартиры в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 33-летнего жителя Липецкой области. Пьяный злоумышленник ворвался в чужую квартиру, избил хозяина и потребовал отдать ему французского бульдога.

По данным правоохранительных органов, утром 8 июня 37-летний владелец квартиры обратился в полицию с заявлением о попытке проникновения в его жилище. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру на Новоизмайловском проспекте ломится незнакомец.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Липецкой области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские выяснили, что перед инцидентом злоумышленник распивал спиртные напитки со своей знакомой. Желая произвести на нее впечатление, мужчина ворвался в квартиру потерпевшего, избил его, после чего, угрожая ножом, потребовал отдать ему французского бульдога.

В связи с произошедшим инцидентом правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье о разбое.