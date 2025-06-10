Авито объявил старт приема заявок ежегодной премии в мебельной индустрии

Благодаря премии «Мебель года» от Авито российские производители получили шанс предстать перед публикой в Московском музее дизайна, расположенном в здании Новой Третьяковской галереи. В прошлом году выставка работ победителей стала частью масштабной экспозиции «Российский дизайн 1915–2025», представляющей эволюцию отечественного дизайна за 110 лет.

Эта премия создает мост между небольшими производствами и покупателями, ищущими качественную мебель местных мастеров. По данным Авито, более половины продавцов новой мебели на платформе – это небольшие мастерские, специализирующиеся на индивидуальных заказах. Для многих из них участие в конкурсе становится переломным моментом в развитии бизнеса. В 2023 году из почти 3000 заявок жюри отобрало 37 лучших производителей, работы которых и попали в экспозицию.

«Сотрудничество с Московским музеем дизайна в стенах Новой Третьяковской галереи – это знак качества для наших победителей, – отмечает Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и Интерьер» на Авито. – Ежемесячно 22 миллиона пользователей ищут мебель на нашей платформе, где представлено свыше 25 миллионов объявлений. Наша задача – помочь покупателям находить популярные российские бренды, а производителям – повышать стандарты качества».

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова подчеркивает: «Авито давно стал площадкой для поиска уникальных вещей, и мы рады, что теперь через премию он помогает открывать новые имена в дизайне. Работы победителей органично вписались в нашу выставку, демонстрируя преемственность традиций российского дизайна».

Участие в премии дает производителям не только рост продаж – многие победители прошлого года отмечали увеличение показов своих объявлений – но и выход на новый уровень признания. Возможность выставляться в экспозиции Московского музея дизайна в Новой Третьяковке становится для них знаком профессионального признания, а для покупателей – гарантией качества и оригинальности дизайна.