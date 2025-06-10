Полицейские задержали двух подростков-зацеперов на станции Сергиево

На железнодорожной станции Сергиево сотрудники транспортной полиции задержали 14-летних подростков — зацеперов.

Правоохранители получили информацию о подростках, которые находились на железнодорожных путях рядом со станцией Сергиево и пытались зацепиться за проезжающие электропоезда. Позже полицейские выехали на место инцидента и задержали подростков.

Выяснилось, что оба задержанных являются жителями Санкт-Петербурга. Они признались, что пытались зацепиться за хвостовой вагон электропоезда маршрута Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 во время его остановки на станции Сергиево. Однако сотрудникам железной дороги помешали осуществить замысел. Подростки также сообщили, что ранее неоднократно катались подобным образом между станциями Сергиево и Сосновая Поляна.

С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа об опасности «зацепинга» и «руфинга». Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.