Разводка моста через Свирь остановит движение на трассе «Кола»

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области будет временно прекращено в связи с разводкой моста через реку Свирь.

Ограничения вступят в силу с 11 июня с 12:50 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Техническая необходимость разводки моста на 236 километре трассы у города Лодейное Поле связана с проходом шаланды «СБ-1640» с высотным габаритом 20 метров. Работы будут проводиться специалистами ОАО «РЖД».

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в указанный период полностью прекратится движение всех видов автотранспорта.

Представители ведомства рекомендуют водителям учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути.