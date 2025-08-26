Как правильно проверить арендный автомобиль

Аренда автомобиля – удобный способ отправиться в путешествие или решить повседневные задачи. Но даже после выбора модели и надежного арендодателя важно не торопиться с подписанием договора. Тщательный осмотр машины перед началом аренды занимает всего 15 минут, но может уберечь от неприятных ситуаций на дороге и финансовых споров при возврате. Эксперты Авито Авто подготовили подробный чек-лист, который поможет проверить автомобиль и избежать проблем.

Внешний осмотр: на что обратить внимание

В первую очередь, как указывают эксперты, необходимо оценить внешний вид авто. Для этого машину необходимо обойти со всех сторон, обращая внимание на наличие вмятин, сколов краски и царапин. Особое внимание следует уделить бамперам, зеркалам, стрелкам и дверям. Если дефекты присутствуют, их необходимо зафиксировать на фото и обязательно отметить в договоре. Иначе есть риски, что после аренды компенсировать ремонт придется за предыдущего пользователя.

Если первичный осмотр авто не вызвал нареканий, нужно переходить к проверке световых приборов: работает ли в машине ближний и дальний свет, стоп-сигналы и противотуманные фары. Важно помнить, что любые неисправности в этой части авто существенно повышают риски ДТП, особенно в темное время суток. Кроме того, это может привести к штрафу за нарушение ПДД.

Шины — еще один важный элемент авто. Перед подписанием договора об аренде необходимо оценить их целостность, уровень износа и глубины протектора, которая должны быть быть не менее 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних.

Не лишней будет и проверка всех механизмы, включая замки и электроприводы, должны работать исправно, а дверь багажника – надежно фиксироваться в открытом положении.

Загляните под автомобиль: свежие пятна масла, антифриза или других жидкостей – тревожный сигнал. Даже незначительная утечка может обернуться серьезной поломкой, за которую арендатору придется отвечать, если она не зафиксирована заранее.

Внутренний осмотр: комфорт и безопасность

После внешнего осмотра необходимо также тщательно проверить салон авто. Сиденья, дверные панели, потолок и коврики должны быть чистыми и без повреждений. Посторонние запахи могут не только испортить поездку, но и стать причиной разногласий при возврате авто. Все проблемы необходимо фиксировать на фото и в договоре.

Постоянно горящие индикаторы, такие как «чек энджин», «масленка» или значок тормозной системы, – повод отказаться от автомобиля. Запишите в договоре текущий пробег и уровень топлива, чтобы избежать недоразумений при возврате.

В ходе осмотра также необходимо убедиться, что кондиционер, стеклоподъемники, регулировку зеркал, дворники, омыватели и мультимедиа работают исправно. Сиденья должны регулироваться, а ремни безопасности работают корректно – вытягиваются и фиксируются без усилий. Неисправные ремни – это не только штраф, но и угроза безопасности.

Проверьте рулевое управление и тормоза. Руль должен поворачиваться плавно, без люфта и посторонних звуков. Педаль тормоза – упругая, без провалов, а ручник должен надежно удерживать машину на уклоне. Вибрации или скрежет при торможении – повод выбрать другой автомобиль.

Техническая проверка

Немаловажно состояние авто под капотом. Моторный отсек должен быть чистым, без подтеков. Уровень масла должен быть между отметками «min» и «max». Уровни тормозной жидкости и антифриза также должны быть в норме, а сами жидкости – прозрачными, без осадка. Клеммы аккумулятора должны быть чистыми, без налета.

Теперь можно заводить автомобиль. Он должен запускаться с первого раза, работать ровно, без посторонних шумов, вибраций или плавающих оборотов. Если двигатель «троит» или долго запускается, это можно привести к поломке в дороге.

Комплектация: все ли на месте?

Убедитесь, что в багажнике есть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ и знак аварийной остановки. Проверьте наличие аптечки и огнетушителя с действующими сроками годности. В бардачке должны быть свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО и, желательно, инструкция по эксплуатации.

Тест-драйв: проверка в движении

Перед подписанием договора попросите проехать 200–300 метров, чтобы оценить поведение автомобиля. Обратите внимание на отклик газа, переключение передач, работу тормозов и руля. Скрипы, удары в подвеске или вибрации – повод отказаться от машины, чтобы избежать рисков поломки.

Документы: финальный этап

Проверьте СТС: номер в документе должен совпадать с номером на автомобиле, в страховке и договоре. Убедитесь, что полис ОСАГО действует на весь срок аренды и распространяется на всех водителей. Если предлагают КАСКО, уточните размер суммы, которую оплачивает пользователь в случае повреждений авто. В договоре также стоит обратить внимание на лимит пробега, условия возврата машины, список допущенных водителей и территорию эксплуатации. Выезд за пределы региона должен быть согласован, так как некоторые компании устанавливают GPS-ограничения.

Тщательный осмотр автомобиля перед арендой – это не формальность, а способ избежать лишних затрат и обеспечить комфортную поездку. Следуя чек-листу от экспертов Авито Авто, вы сможете выявить потенциальные проблемы, зафиксировать их и принять взвешенное решение.