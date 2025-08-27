Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило обновленный свод правил по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Новый документ вступает в силу с сентября 2025 года и направлен на оптимизацию расходов и сокращение потерь водных ресурсов.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Алексея Ересько, актуализация требований учитывает возрастающий уровень автоматизации и цифровизации процессов, внедрение новых технологий при ремонте и обслуживании, а также развитие методов оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов. Он подчеркнул, что обновление нормативной базы способствует реализации цели по улучшению качества коммунальных услуг для жителей России.

Директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин уточнил, что обновленный документ включает расширенные требования к автоматизации и диспетчеризации сетей, внедрение цифровых моделей для управления и контроля эксплуатации, учет применения новых материалов, а также уточнение норм эксплуатации локальных очистных сооружений.

Применение новых правил, по данным министерства, будет способствовать сокращению материального и экологического ущерба, созданию современной цифровой инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, а также продлению жизненного цикла оборудования и трубопроводов. Документ утвержден соответствующим приказом Минстроя России.