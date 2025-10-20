Понедельник, 20 октября 2025
$80.98 €94.58 ¥11.34
8.1 C
Санкт-Петербург
Новости

800 млн рублей сэкономили пассажиры в наземном транспорте Санкт-Петербурга

Михаил Яковлев
Фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге будет действовать специальное предложение, позволяющее сэкономить на проезде в наземном транспорте. Для этого необходимо использовать для оплаты Единую карту петербуржца (ЕКП), которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Как сообщили в платежной системе «Мир», Единая карта петербуржца уже стала привычным и удобным способом оплаты поездок в наземном транспорте для многих жителей Санкт−Петербурга.

«По итогам девяти месяцев действия предложения со скидкой пассажиры, оплачивающие проезд с помощью ЕКП на «пластике» и ее электронной версией, загруженной в смартфон, сэкономили уже почти 800 миллионов рублей», — сказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир».

При оплате пластиковой картой стоимость поездки снижается на 21 рубль от базового тарифа, а при использовании телефона с загруженной в него ЕКП — на 26 рублей.

800 млн рублей сэкономили пассажиры в наземном транспорте Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»

Чтобы оплатить поездку с телефона и получить максимальную скидку, необходимо заранее добавить данные своей ЕКП в телефон через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис работает на устройствах с операционной системой Android версии 7.0 и выше и поддержкой NFC-функции, а скачать его можно из магазинов приложений: RuStore, AppGallery и GetApps

«Однако, важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платёжных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона — даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», − добавила Мария Точилова.

Для оплаты поездки по сниженной стоимости достаточно поднести карту или телефон с загруженной в него ЕКП к терминалу и дождаться подтверждения платежа. С карты автоматически спишется сумма с учетом снижения стоимости — 21 рубль или 26 рублей в зависимости от выбранного способа оплаты.

Подробная информация о правилах получения скидки на проезд доступна по ссылке: https://vamprivet.ru/promo/transport/oplata-poezdok-v-sankt-peterburge-s-vygodoy/

Предложение действует до 31 декабря 2025 года.

Реклама. Заказчик АО «НСПК», ИНН 7706812159, Erid: 2VtzqxmDs4a

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Вне СПб

«Леккер» поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью

Компания «Леккер» под руководством Владимира Денисова, отправила новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Всего компания направила подразделениям более 40 тыс. единиц продукции с начала поведения СВО.Новая партия гуманитарного груза включает антисептики в формате фломастеров, которые обеспечивают удобство и скорость обработки ран в полевых условиях.Как рассказал Владимир Денисов, «Леккер» с 2022 года оказывает поддержку участникам специальной военной операции, закрывая их потребности в антисептических средствах. Выпуск в форме фломастеров позволяет удовлетворить потребности бойцов, но не нагружает аптечку лишним весом флаконов.За свою работу компания удостоена благодарственными письмами, в том числе за «неравнодушие и бескорыстную помощь» военнослужащим.За все время работы, «Леккер» выпустил более 60 млн единиц продукции. Но сейчас дальнейшая деятельность компании оказалась под угрозой. Росздравнадзор под руководством Аллы Самойловой...
Читать далее
Новости

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп авто дети полиция суд погода авария убийство пожар чп прокуратура общество ремонт статистика пулково наркотики интернет москва музыка работа цены деньги кино стрельба мчс тепло школа пенсии город мошенники пенсионеры вандализм выплаты транспорт помощь аэропорт подросток лекарства больница ограбление мурино актер угон ск

Новости дня

Новости

Нефть Brent подешевела до 61 доллара за баррель

Ленинградская область

В Ленобласти 14-летний школьник угнал иномарку с друзьями

Ленинградская область

В Гатчине подорожал проход в общественные туалеты

Ленинградская область

В Ленобласти прошли учения военных связистов

Ленинградская область

В Ленобласти рассказали о правилах приема лекарств за рулем

Новости

Двое детей пострадали при пожаре на Наличной улице

Новости

Эксперт Якубович объяснил кризис на рынке бриллиантов

Ленинградская область

Губернатор Ленобласти потребовал усилить контроль за лесами

Новости

Двое мужчин обвиняются в организации притонов в Петербурге

Новости

Эксперт Мурадян объяснил рост трудоустройства пенсионеров в России

Новости

Ремонт интернет-кабеля на Камчатке отложили до лета

Новости

В Петербурге ограничат движение по улицам Московского района

Новости

Петербургская биржа начала торги физическим золотом в слитках

Новости

Эксперт Патраков предложил новую систему страхования от дронов

Новости

В Петербурге задержали организаторов нелегальной миграции

Ленинградская область

Останки времен ВОВ обнаружены в Выборгском районе

Новости

В Госдуме поддержали высказывание Родниной о пенсиях

Новости

Лариса Луппиан опровергла слухи о завершении карьеры Боярского

Вне СПб

Бобров рассказал о демонтаже незаконного кафе в Коммунарке

Новости

В Пулково 43 пассажира отказались от полета после аварийной посадки

Новости

Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве Талькова

Ленинградская область

В Ленобласти произошло 234 ДТП за минувшие трое суток

Новости

Московский подрядчик Смольного должен юристам 34 млн рублей

Новости

Петербуржцы тратят на помощь родителям 15,5 тысячи рублей ежемесячно

Новости

Эксперты объяснили причины повышения цен на парковку в Петербурге

Новости

Колесов пообещал теплую погоду с осадками в Петербурге

Новости

На Приморском шоссе автомобиль сбил подростка на переходе

Новости

В Петербурге выявили 2,1% безбилетников за 9 месяцев

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb