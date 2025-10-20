800 млн рублей сэкономили пассажиры в наземном транспорте Санкт-Петербурга

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге будет действовать специальное предложение, позволяющее сэкономить на проезде в наземном транспорте. Для этого необходимо использовать для оплаты Единую карту петербуржца (ЕКП), которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Как сообщили в платежной системе «Мир», Единая карта петербуржца уже стала привычным и удобным способом оплаты поездок в наземном транспорте для многих жителей Санкт−Петербурга.

«По итогам девяти месяцев действия предложения со скидкой пассажиры, оплачивающие проезд с помощью ЕКП на «пластике» и ее электронной версией, загруженной в смартфон, сэкономили уже почти 800 миллионов рублей», — сказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир».

При оплате пластиковой картой стоимость поездки снижается на 21 рубль от базового тарифа, а при использовании телефона с загруженной в него ЕКП — на 26 рублей.

Чтобы оплатить поездку с телефона и получить максимальную скидку, необходимо заранее добавить данные своей ЕКП в телефон через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис работает на устройствах с операционной системой Android версии 7.0 и выше и поддержкой NFC-функции, а скачать его можно из магазинов приложений: RuStore, AppGallery и GetApps

«Однако, важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платёжных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона — даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», − добавила Мария Точилова.

Для оплаты поездки по сниженной стоимости достаточно поднести карту или телефон с загруженной в него ЕКП к терминалу и дождаться подтверждения платежа. С карты автоматически спишется сумма с учетом снижения стоимости — 21 рубль или 26 рублей в зависимости от выбранного способа оплаты.

Подробная информация о правилах получения скидки на проезд доступна по ссылке: https://vamprivet.ru/promo/transport/oplata-poezdok-v-sankt-peterburge-s-vygodoy/

Предложение действует до 31 декабря 2025 года.

Реклама. Заказчик АО «НСПК», ИНН 7706812159, Erid: 2VtzqxmDs4a