Актер Юрий Ицков описал преимущества жизни в Петербурге

Народный артист России Юрий Ицков в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал о своем переезде в Северную столицу в зрелом возрасте.

По данным издания, актер переехал в Петербург из Омска, где проработал почти 22 года. Ицков отметил, что карьера в кино началась для него только после переезда в город на Неве.

Как сообщает «Петербургский дневник», артист объяснил свое решение тем, что Петербург является комфортным городом для жизни. Он подчеркнул, что в 50-летнем возрасте мало кто решается на такие кардинальные перемены. Ицков также рассказал о своей первой роли в кино, которая чуть не сорвалась из-за психологического ступора на съемочной площадке.

Актер сравнил атмосферу Петербурга и Москвы, отметив спокойный ритм жизни в Северной столице. Он заявил, что город можно «впитывать каждый день», и выразил особую любовь к местному климату. Ицков также поделился подробностями о своей новой роли в детективном сериале «Здесь все свои».