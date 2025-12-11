В России предложили ввести гранты на свадьбы по 200 тысяч рублей

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил учредить федеральную программу поддержки молодоженов.

Согласно инициативе, пары могли бы получать гранты в размере 200 тысяч рублей на организацию свадебного торжества, что должно помочь в укреплении семейных ценностей.

Как сообщает NEWS.ru, поводом для предложения стали сообщения о возможном росте стоимости свадеб в будущем году, когда празднование для большой компании в столице может стать чрезмерно дорогим.

Иванов считает, что государство должно помогать молодым людям, когда создание семьи становится финансово труднодоступным, особенно в регионах с более скромными доходами.

Грант, по замыслу депутата, носит целевой и безвозмездный характер. Средства можно будет направить строго на определенные нужды: оплату банкетного зала, услуг фотографа, праздничного угощения или свадебных нарядов.

Эта инициатива призвана не только оказать материальную поддержку, но и стать частью продуманной политики по укреплению традиционного института семьи.