Петербург хотят сделать круглогодичным туристическим хабом

На международном туристическом форуме «Travel Hub. Приезжай. Зима» в Санкт-Петербурге обсуждали стратегию превращения города из летней столицы в круглогодичный туристический хаб.

Основной темой стала трансформация зимнего сезона из «мертвого» периода в ключевое конкурентное преимущество города.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Дмитрий Ваньчков, а также руководители аэропорта, крупных туроператоров и представители ведущих авиакомпаний, включая Pegasus Airlines, Hainan Airlines и «Северный ветер».

Дмитрий Ваньчков отметил, что, хотя Санкт-Петербург входит в топ мировых культурных столиц, его потенциал ограничен выраженной сезонностью.

Он заявил, что амбициозной, но достижимой целью является превращение города в мировой хаб, привлекательный и зимой. По его словам, для этого необходимо создавать устойчивые авиационные мосты со странами, где снежная зима является экзотикой.