Путин открыл новый этап строительства Широтной магистрали в Петербурге

Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии и запуске нескольких крупных объектов транспортной инфраструктуры в разных регионах. Путин заявил, что эти проекты являются частью планомерной работы по созданию единого транспортно-логистического каркаса страны и укреплению связанности регионов.

Так, в Санкт-Петербурге был дан старт очередному этапу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Проект призван улучшить транспортную доступность южных и юго-восточных районов города, сообщает «ФедералПресс».

В Благовещенске открыли новый пассажирский терминал Международного аэропорта имени Муравьева-Амурского. В Ростовской области завершили первый этап строительства Багаевского гидроузла, который обеспечит прохождение крупнотоннажных судов по Дону.