Бухгалтер осуждена за хищение свыше 17 млн рублей в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор бухгалтеру, признанной виновной в хищении крупной суммы денег у работодателей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, женщина признана виновной по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата». Преступление было совершено с использованием служебного положения и квалифицируется как совершенное в особо крупном размере.

В период с 2022 по 2024 год осужденная, работая в двух коммерческих организациях, использовала поддельные платежные документы. Через них она незаконно переводила деньги компаний на счета, которые контролировала лично.

Общая сумма похищенных таким образом средств превысила 17 миллионов рублей. Суд назначил виновной наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Прокуратура также обеспечила возможность возмещения ущерба. На денежные средства и недвижимое имущество осужденной был наложен арест, который сохраняется. Требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба судом были удовлетворены.