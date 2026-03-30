Автолюбители из Петербурга привыкли к бесплатным парковкам ночью

Эксперт сравнил парковочные условия в Санкт-Петербурге. Бесплатная ночная парковка в столице, которую власти преподнесли как новшество, в Северной столице является обычной практикой.

Московские власти сообщили, что в зонах платной парковки с динамическим тарифом, где стоимость достигает 800 рублей в час, автомобилисты могут парковаться бесплатно при низкой загрузке мест. За несколько месяцев такой возможностью воспользовались более 50 тысяч раз.

В Санкт-Петербурге максимальная стоимость парковки для легковых автомобилей составляет 360 рублей. Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что в текущем году повышать тарифы не планируется. Также в Северной столице водителям предоставляется 15 минут на оплату парковки, в Москве этот период составляет всего пять минут, после чего наступают штрафные санкции.

Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Виталий Горохов отметил, что заявление московского Дептранса о бесплатной парковке в динамических зонах выглядит удивительно только на первый взгляд. В Москве платная парковка действует круглосуточно, однако ночью трафик в общественно-деловой застройке и у учреждений культуры минимален.

По словам эксперта, именно этим объясняется, почему около 50 тысяч автомобилистов бесплатно воспользовались самыми дорогими в дневное время локациями. Для мегаполиса с миллионами автомобилей и почти 140 тысячами парковочных мест в платной зоне такой показатель за несколько месяцев он назвал весьма скромным.

Эксперт подчеркнул, что бесплатный период с 20 часов до 8 утра в зоне платной парковки Петербурга является значительно более масштабной и стабильной преференцией для автолюбителей. Ранее в Смольном сообщили, что в 2026 году расширения платной парковки в городе не ожидается.