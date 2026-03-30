Общество

Автолюбители из Петербурга привыкли к бесплатным парковкам ночью

Александра Лошенкова
Фото: Мойка78

Эксперт сравнил парковочные условия в Санкт-Петербурге. Бесплатная ночная парковка в столице, которую власти преподнесли как новшество, в Северной столице является обычной практикой.

Московские власти сообщили, что в зонах платной парковки с динамическим тарифом, где стоимость достигает 800 рублей в час, автомобилисты могут парковаться бесплатно при низкой загрузке мест. За несколько месяцев такой возможностью воспользовались более 50 тысяч раз.

В Санкт-Петербурге максимальная стоимость парковки для легковых автомобилей составляет 360 рублей. Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что в текущем году повышать тарифы не планируется. Также в Северной столице водителям предоставляется 15 минут на оплату парковки, в Москве этот период составляет всего пять минут, после чего наступают штрафные санкции.  

Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Виталий Горохов отметил, что заявление московского Дептранса о бесплатной парковке в динамических зонах выглядит удивительно только на первый взгляд. В Москве платная парковка действует круглосуточно, однако ночью трафик в общественно-деловой застройке и у учреждений культуры минимален. 

По словам эксперта, именно этим объясняется, почему около 50 тысяч автомобилистов бесплатно воспользовались самыми дорогими в дневное время локациями. Для мегаполиса с миллионами автомобилей и почти 140 тысячами парковочных мест в платной зоне такой показатель за несколько месяцев он назвал весьма скромным.

Эксперт подчеркнул, что бесплатный период с 20 часов до 8 утра в зоне платной парковки Петербурга является значительно более масштабной и стабильной преференцией для автолюбителей. Ранее в Смольном сообщили, что в 2026 году расширения платной парковки в городе не ожидается.

Общество

В Соцфонде рассказали о контроле за автоматическим перерасчетом пенсий

Представители Социального фонда России сообщил, что перерасчет пенсий делают автоматически при выявлении выгодных условий. Специалисты сами собирают документы, а система контроля исключает массовые ошибки.В России пенсии пересчитывают автоматически, если появляются выгодные варианты учета стажа или заработка. Обращаться с заявлением пенсионеру не требуется. Сотрудники Соцфонда сами запрашивают документы и проводят перерасчет.В стране действует многоуровневая система контроля, которая не допускает массовых ошибок при назначении выплат. Каждое обращение проверяется на всех уровнях, а именно от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России. Особенно тщательно в фонде проверяют периоды работы до 2002 года, так как данные за это время могли частично не сохраниться. С 2019 по 2025 год специалисты изучили больше 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона...
Общество

За несколько часов до концерта Долиной не продали половину билетов

Одна из зрителей московского концерта Ларисы Долиной рассказала, что за несколько часов до выступления певицы не было продано половины билетов, однако к началу концерта зал оказался полным.На выступление певицы 26 марта в московском баре за несколько часов до начала не было продано половины билетов, но к выходу артистки на сцену зал оказался полным. Об этом рассказала одна из посетителей мероприятия в беседе с «Газетой.Ru».Из-за скандала вокруг Долиной ей было неуютно идти на концерт, однако выступление понравилось. Публика встречала певицу тепло, дарили много цветов.Ранее часть СМИ сообщили о низком спросе на выступление и дорогих билетах. Также появлялась информация о возможной отмене шоу из‑за плохих продаж.Напомним, что Лариса Долина попала в скандал в 2024 году. Именно тогда артистка стала жертвой мошенников...
