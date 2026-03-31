Программа строительства модульных корпусов не решает дефицит детского отдыха

Система детского отдыха в России переживает кризис, который начался еще в 1990-х годах. Из 39 тысяч лагерей того времени полноценных загородных учреждений осталось меньше семи тысяч. Ежегодно в отдыхе нуждаются около пяти миллионов детей, но из бюджетов финансируется только 2,2 миллиона путевок.

Программа строительства быстровозводимых модульных корпусов была инициирована Советом Федерации для быстрого наращивания количества мест. На сегодняшний день построено больше 160 объектов в 70 регионах. Ежегодное финансирование программы до 2028 года составляет три миллиарда рублей.

В комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что программа решает несколько конкретных задач. В регионах, где старые лагеря утеряны, эта мера позволяет быстро создать базу для приема детей. Она также помогает увеличить вместимость действующих лагерей и частично решить проблему нехватки мест. Из-за дефицита родители нередко обращаются в несанкционированные лагеря.

Однако у модульного строительства есть серьезные ограничения. Быстровозводимый корпус обеспечивает прежде всего спальные места. Полноценный лагерь требует также столовой, медпункта, спортивных площадок и инженерных систем. Без комплексного обновления инфраструктуры эффект от программы оказывается неполным.

Содержание новых корпусов ложится на региональные бюджеты. Если субъект федерации не готов к таким расходам, объекты могут простаивать. Кроме того, строительство корпусов не снижает стоимость путевок.

Якубович отметил, что данную инициативу нельзя считать формальной отчетной мерой. Она действительно помогает ликвидировать дефицит мест в тех регионах, где старая инфраструктура полностью утрачена. В то же время она не делает путевки более доступными по цене и не обеспечивает высокого уровня образовательных и развлекательных программ.

Эксперт пояснил, что было бы ошибкой считать программу самодостаточным решением всех проблем детского отдыха. Системный кризис, накопившийся с 1990-х годов, требует системного ответа. Быстровозводимые корпуса являются «скорой помощью», которая позволяет быстро нарастить число мест.

Для долгосрочного решения необходимы несколько мер. Нужен возврат незаконно приватизированных территорий. Требуются налоговые вычеты для родителей и субсидирование путевок. Важно развивать частный сектор при разумном контроле. И наконец, необходима подготовка квалифицированных кадров вожатых.

Если ограничиться только строительством, а вопросы доступности и качества оставить без внимания, новые здания будут пустовать. Дети по-прежнему не смогут полноценно отдыхать, несмотря на новые спальные корпуса.