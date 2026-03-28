Ученым впервые удалось рассмотреть торможение и разворот кометы

Космический телескоп «Хаббл» впервые увидел, как одна из комет сначала замедлила свое вращение, а потом начала крутиться в обратную сторону. Ученые полагают, что слишком быстрое вращение может привести комету к саморазрушению.

Астрономы под руководством Дэвида Джуитта из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили данные наблюдений за одной из комет, полученные с помощью нескольких телескопов. Результаты исследования их работы были опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Ученые выяснили, что весной 2017 года период ее вращения составлял от 46 до 60 часов, затем он замедлился, а к концу года снова ускорился до 14 часов. При этом комета изменила направление своего вращения на противоположное.

Такие изменения ученые связывают с выделением газов с поверхности кометы в момент ее сближения со светилом. Струи газа и пыли действуют как мини-двигатели. Поскольку ядро кометы имеет диаметр всего около одного километра, оно подвержено влиянию этих крутящих сил. Эти потоки сначала замедляли вращение, а затем поменяли его направление.

Джуитт сравнил этот процесс с толчком карусели. Если толкать ее против направления движения, можно замедлить вращение и изменить его направление. Ученый считает, что комета может не просуществовать долго. Быстрое вращение создаст центробежные силы, которые разорвут ядро. По его словам, комета самоуничтожится в ближайшее время.