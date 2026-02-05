Setl Group построил 20 школ за 10 лет

В этом году холдинг Setl Group планирует сдать три новые общеобразовательные школы, еще пять объектов на 5,5 тысяч мест находятся в стадии строительства.

Как сообщают в пресс-службе, таким образом, за десятилетие девелопер создал двадцать школ в восьми районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти, обеспечив учебными местами почти 21 тысячу детей.

Первой в этой серии стала школа на 600 учеников в Кудрово, открытая еще в 2015 году. Наибольшее количество мест — 5500 — компания обеспечила в четырех школах Красносельского района.

Среди реализованных проектов есть уникальные решения, такие как первая в городе школа с теннисными кортами и инженерный класс с 3D-принтером для печати крупных объектов. Помимо строительства, холдинг полностью комплектует учреждения современным оборудованием и мебелью, создавая актовые залы, библиотеки-медиатеки, мастерские и бассейны.

Благоустроенные территории включают игровые и спортивные зоны со стадионами и площадками. На сегодняшний день из двадцати построенных школ восемнадцать уже работают и принимают учеников.