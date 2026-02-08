Сметана, сгущенка и варенье: с чем жители Петербурга едят блины на Масленицу

Большинство жителей Санкт-Петербурга не обходит стороной празднование Масленицы и печет блины, а также соблюдает другие «масленичные» традиции. Особенно высокий интерес к празднику проявляет молодежь, готовя игры, творческие активности и костюмы. Об этом рассказали в пресс-службе Авито. Аналитики компании провели исследование — как собираются отмечать Масленицу в Северной столице, что будут делать и какие блины печь.

Как празднуют и воспринимают Масленицу

7 из 10 жителей Санкт-Петербурга планируют в этом году отмечать Масленицу. 79% празднующих будут печь блины. Также 37% планируют просить прощение в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 33% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35-44 лет). Молодежь 25-34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать их у себя (26%).

Так, для большинства опрошенных Масленица — в первую очередь, вкусная еда и блины (64%). Для 42% этот праздник как символический ритуал — проводы зимы и встреча весны. А 37% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей. Еще 35% ценят это событие за возможность собрать за столом семью и близких. Для 17% Масленица несет за собой духовный аспект, в частности, подготовку к началу Великого поста.

Главное — блины

Большинство жителей Санкт-Петербурга (78%) умеют печь блины. Из них 23% делают это уверенно и даже выработали свой фирменный рецепт. 31% пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. 24% признаются, что их первый блин всегда выходит комом — в основном так отвечали мужчины (27% против 22% женщин) и молодежь 18-24 лет (33%). А 15% смело заявляют, что их зона ответственности — есть, а не печь. Это также в основном зумеры и мужчины (20%).

Самая любимая добавка к блинам у жителей Санкт-Петербурга — сметана (61%). Также популярностью пользуется сгущенное молоко (49%), варенье, джем или повидло (38%), творог или творожная масса с изюмом (34%) и, конечно, мёд (27%). Опрошенные старше 65 лет любят просто блины с маслом (40%), а респондентам 45-64 лет нравится добавлять к ним красную икру (31%). Они же, а также опрошенные 35-44 лет любят блины с красной рыбой (23-35%), а молодежь 18-34 лет — с ветчиной или колбасой (20%).

Праздничные закупки

Покупать к Масленице опрошенные в основном планируют продукты — муку, молоко, яйца, масло, начинки и так далее (79%). При этом треть (33%) собираются заказать готовые блины и угощения. Еще 17% понадобится что-то из посуды или кухонной техники — например, сковорода, блинница или миксер. А 15% купят текстиль и декор для праздничного стола. Примечательно, что зумеры чаще других возрастных групп планируют отметить праздник с размахом — купить развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, в частности, наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Потратить на праздник опрошенные готовы в среднем 2 500 рублей. 30% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, купив только необходимые продукты для блинов. 37% готовы потратить от 1 000 до 3 000 рублей, а 17% — от 3 000 до 5 000. Бюджет больше 5 000 рублей закладывают 13% — это в основном молодежь, планирующая большой праздник (17%).