Мойка: Сбер выдал 7,2 млрд рублей на образование в СЗФО в 2025 году

По итогам 2025 года Сбер увеличил выдачу образовательных кредитов в Северо-Западном федеральном округе на 46% — до 7,2 млрд рублей, а количество заемщиков выросло на 27%, достигнув 19,3 тысячи человек.

Основной спрос традиционно обеспечивает Санкт-Петербург, на который пришлось 75% от общего объема — 14,6 тысячи кредитов на 6 млрд рублей, далее следуют Ленинградская область с показателем 1200 кредитов на 425 млн рублей и Калининград с 930 кредитами на 200 млн рублей, при этом максимальную динамику продемонстрировали Мурманск и Архангельск, где число оформленных займов увеличилось почти вдвое. Портрет заемщика Сбера неизменен: 84% получателей — молодые люди от 14 до 25 лет, а средняя сумма кредита по округу составила 370 тысяч рублей, тогда как в вузовской столице региона этот показатель достиг 410 тысяч рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, подчеркнул: «Выбор профессии — ответственный шаг, и он не должен зависеть только от финансовых возможностей человека. Если для желанной специальности нужны дополнительные средства, стоит рассмотреть образовательный кредит с господдержкой. Он доступен и на второе, и на третье образование. Популярность этого инструмента на Северо-Западе растёт: например, в Сбере количество таких кредитов за последние годы увеличивается в среднем на треть ежегодно. Это действительно выгодная инвестиция в будущее».

Общий кредитный портфель Сбера по образовательному направлению в СЗФО достиг 10,4 млрд рублей, из которых 84% сконцентрировано в Санкт-Петербурге.

Ранее Сбер объявил о старте приема заявок на Научную премию 2026 года с фондом 111 млн рублей.