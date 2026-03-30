Оператор связи «Мегафон» заплатит миллион рублей за незаконную рекламу 

Одна из зрителей московского концерта Ларисы Долиной рассказала, что за несколько часов до выступления певицы не было продано половины билетов, однако к началу концерта зал оказался полным.На выступление певицы 26 марта в московском баре за несколько часов до начала не было продано половины билетов, но к выходу артистки на сцену зал оказался полным. Об этом рассказала одна из посетителей мероприятия в беседе с «Газетой.Ru».Из-за скандала вокруг Долиной ей было неуютно идти на концерт, однако выступление понравилось. Публика встречала певицу тепло, дарили много цветов.Ранее часть СМИ сообщили о низком спросе на выступление и дорогих билетах. Также появлялась информация о возможной отмене шоу из‑за плохих продаж.Напомним, что Лариса Долина попала в скандал в 2024 году. Именно тогда артистка стала жертвой мошенников...