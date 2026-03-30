Оператор связи «Мегафон» заплатит миллион рублей за незаконную рекламу 

УФАС в Санкт-Петербурге оштрафовало ПАО «МегаФон» на один миллион рублей за распространение ненадлежащей рекламы. На оператора связи пожаловался гражданин, получивший спам-рассылку.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу завершило рассмотрение дела в отношении оператора связи. Основанием для возбуждения дела послужила жалоба гражданина, который получил рекламную рассылку без согласия.
В действиях ПАО «МегаФон» антимонопольщики выявили нарушение законодательства о рекламе. По результатам проверки реклама была признана ненадлежащей. Оператор связи уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения ранее. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.
Представители ведомства назначили «Мегафону» максимальный штраф в размере одного миллиона рублей.