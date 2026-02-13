Книга вместо валентинки: как превратить 14 февраля в праздник для души

14 февраля обычно отмечается День всех влюблённых. Но тысячи людей по всему миру в этот день отмечают другой особенный праздник – Международный день книгодарения. Пока одни дарят друг другу сердца, другие дарят целые миры, упакованные в переплеты.

Как появился этот праздник?

Идея этого тёплого праздника родилась в 2012 году в голове у Эммы Перри – английской писательницы и мамы двоих детей. Вся её жизнь была посвящена детской литературе: она сочиняла истории и вела сайт, помогая родителям привить детям любовь к чтению. Её простая и гениальная мысль – дарить книги – мгновенно нашла отклик. К ней присоединились соседи и учителя, издатели и писатели, культурные и благотворительные организации по всей планете. Так 14 февраля обрело второй смысл.

Это день, когда можно передать стопку хороших книг в ближайшую библиотеку, школу или детский дом. Можно положить книгу с доброй запиской на лавочку в парке или на полку в общественном месте. И, конечно, выбрать особенный экземпляр в подарок близкому человеку, показав, как хорошо вы его знаете и цените. Главная идея – напомнить нам, закопавшимся в экраны, что бумажная книга по-прежнему остаётся бесценным даром. Она пахнет, шуршит страницами, хранит пометки на полях и дарит то самое, неповторимое чувство уюта и погружения.

Что подарить близким людям в Международный день книгодарения?

Специально для всех, кто хочет поддержать традицию необычного праздника, книжная сеть «Буквоед» подготовила несколько рекомендаций.

Для мужчины

Выбирать книгу мужчине – та ещё задача. Если он любит готовить и смотреть кино, обратите внимание на тематические издания, где собраны рецепты из любимых вселенных: от «Звёздных войн» до «Игры престолов». Это вкусно, красиво и очень атмосферно. А для тех, кто души не чает в спорте, отличным выбором станут биографии легендарных спортсменов.

Но даже если вы пока не успели изучить все увлечения мужчины, то не беда: есть проверенные временем книги. Отличным подарком станет книга «»Зенит». 100 лет — 100 героев». В ней собраны 100 лучших футболистов и тренеров команды, чьи имена вошли в историю. Другой проверенный временем вариант – «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона. В книге автор с помощью увлекательных историй и мудрых притч объясняет, как безболезненно избавиться от долгов, скопить первичный капитал и заставить деньги работать на себя. Для тех, кто любит погрузиться в историческую прозу, идеально подойдет роман Алексея Иванова «Невьянская башня». Это мрачная готическая история о знаменитом заводчике Акинфии Демидове с элементами фэнтези.

Для женщины

Всем известно: книги в доме чаще всего выбирают женщины. И поэтому подобрать книжный подарок для спутницы порой сложнее, чем для мужчины. Всегда привлекают внимание истории про сильных героинь, трогательные семейные саги или книги, которые помогают замедлиться и понять себя. А если вы всё еще сомневаетесь в выборе, то есть несколько изданий, на которые стоит обратить внимание.

Книга «Репортажи, которые потрясли мир: Самые известные события глазами женщин-репортеров» Кристиан Делпорт может стать вдохновляющим подарком. Это масштабный труд, показывающий историю журналистики с XIX века до наших дней через судьбы поразительных женщин. Трогательным и светлым подарком станет роман «Почтальонша» Франчески Джанноне, основанный на истории её прабабушки. Тем, кто находится в поиске себя и смысла жизни, можно подарить философский бестселлер Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито». Книга поможет найти вдохновение, поработать со страхами и иначе посмотреть на свою судьбу.

Для детей

Детей не обманешь: если книга скучная, они закроют её на пятой странице и больше никогда не откроют. Поэтому главное правило подарка для юного читателя: должно быть интересно. Современная детская литература умеет разговаривать с детьми на их языке.

Если же говорить про конкретные издания, то отличным выбором будет приключенческий детектив «Агент на мягких лапах» Фрауке Шойнеманн. Прекрасный юмор, захватывающий сюжет и обаятельный главный герой помогают детям полюбить чтение. Любопытным детям понравится книга Наталии Лалабековой «Учёные, прославившие Россию». Это сборник ярких и интересных рассказов о двадцати знаменитых соотечественниках: от основоположников космонавтики до реформаторов медицины. А для тех, кто обожает мистику и страшные истории, подойдёт сборник «Летний лагерь» Влада Райбера. Целый сборник леденящих душу историй в духе городских легенд и фольклорного ужаса станет настоящим открытием для фанатов этого жанра.

