Пятница, 13 февраля 2026
$77.46 €92.48 ¥11.17
-12.8 C
Санкт-Петербург
Новости

Качество обработки лидов помогает на четверть снизить стоимость выдачи авто

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

Российский авторынок требует не только масштаба в контексте предоставляемых услуг, но и точности при работе с клиентами: высокий трафик перестает быть преимуществом, если он не конвертируется в реальные сделки. Особенно остро это ощущается при оптимизации расходов и бизнес-процессов. ГК «Фаворит Моторс» столкнулась с таким вызовом и выбрала путь операционного совершенствования: вместе с командой Авито Консалтинг «пересобрала» внутренние процессы — и получила ощутимый результат без дополнительных затрат.

Что изменили

Анализ показал: управленческая рутина либо отсутствовала, либо не была эффективной. Планерки каждый день, контроль задач, разбор ошибок — всё это было формальностью, либо отсутствовало. Начали с простого и лишь в одном филиале: внедрили короткие утренние встречи, индивидуальные беседы с продавцами, общий журнал задач и адресную работу с «горячими» лидами в CRM.

Отдельный фокус — телефонные звонки. В салоне запустили каскадную систему «колокол»: если менеджер не отвечает 20 секунд, вызов автоматически переадресуется руководителю отдела, затем — главе дилерского центра и выше. Пропуски звонков свели к минимуму.

Не обошлось и без «пересборки» физического пространства: пересмотрели рассадку в шоу-руме, скорректировали штат под реальный поток клиентов.

Говорящие цифры

Уже через несколько недель партнеры провели замеры и выяснили, что конверсия из звонка в визит выросла на 7,4 п.п. — до 41,2%, доля отказов от встречи упала в 1,5 раза — до 8%, а средняя стоимость выдачи снизилась на 24%. И всё это — без расширения штата и увеличения рекламных бюджетов. Только за счёт перестройки операционных процессов.

Тираж опыта

Компания, решившаяся на эксперимент планирует масштабировать свой опыт на все филиалы.

«Раньше мы думали, что трафик — наш главный ресурс. Но оказалось, что мы упускали важность ежедневных процессов, которые напрямую влияют на эффективность. С партнёрами из «Авито Консалтинга» мы заново научились работать с человеком на другом конце провода», — признаёт Андрей Картошкин, директор по маркетингу ГК «Фаворит Моторс».

Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в Авито Авто, убеждён: «Когда штат ограничен, а нагрузка высока, самый быстрый путь к росту — не в наращивании трафика, а в снижении потерь. Если пропускается 40% звонков, даже самый дорогой лид обесценивается. Наша задача — помочь дилеру вернуть контроль над каждым этапом клиентского пути. И, что особенно важно сегодня для бизнеса, такой подход не требует серьёзных инвестиций».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Ученые узнали возраст инопланетного гостя 3I/ATLAS

Европейский космический аппарат Juice провел успешные наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS. Полученные данные свидетельствуют о том, что объект может быть на миллиарды лет старше Земли и происходить из древнего звездного населения Млечного Пути.Уникальная встреча в космосеКосмический аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) был запущен Европейским космическим агентством в 2023 году. Аппарат выполняет восьмилетнюю миссию по исследованию Юпитера и его ледяных спутников. Прошлым летом астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS и выяснили, что траектория зонда позволяет провести ее наблюдение. Ученые оперативно скорректировали план работ, чтобы использовать эту возможность.Комета шириной около 2,6 километра двигалась относительно Солнца со скоростью примерно 220 тысяч километров в час. Ее гиперболическая траектория однозначно указывала на происхождение за пределами Солнечной системы. В конце октября 2025 года объект приблизился к...
Читать далее
Вне СПб

На кого из членов королевской семьи Великобритании совершали покушения

Британские монархи на протяжении столетий неоднократно становились мишенями для покушений. От Порохового заговора XVII века до выстрела в принца Чарльза в 1994 году. Большинству правителей удавалось избежать гибели благодаря стечению обстоятельств, быстрой реакции охраны или ошибок нападавших.Покушения XIX–XX вековЗа 63 года правления королева Виктория пережила не менее семи покушений. Самое известное произошло в 1840 году — тогда монархии был 21 год. Эдвард Оксфорд дважды выстрелил в карету с королевой и принцем Альбертом, но обе пули не достигли цели. Нападавшего признали невменяемым. После нескольких лет принудительного лечения его отправили в Австралию, где он и прожил до конца жизни.Король Георг III подвергся нападению в 1800 году в Королевском театре. Бывший солдат Джеймс Хэдфилд произвел выстрел в монарха, но промахнулся. Стрелок также...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть дети суд Россия петербург пожар метро мигранты прокуратура приморский район ремонт проверка цены продукты ученые уголовное дело колпино ребенок штраф школа пенсионеры снег автомобили вандализм приставы выплаты транспорт литература льготники космос связь ск форум кирилл поляков уборка снега сми уборка квартира певица уфас комитет по транспорту сергей миронов травма

Новости дня

Новости

Лицеистам рассказали о беспилотных трамваях и искусственном интеллекте

Вне СПб

Экспонаты Лувра оказались под угрозой из-за коммунальной аварии

Новости

Авито введет расширенные лимиты на объявления о животных

Новости

За участие в «Движении первых» школьники получат допбаллы для поступления

Новости

Соседи рассказали о доме, где теперь прописана Лариса Долина

Новости

Экологичность – стратегический ориентир сети АЗС «Гапромнефть»

Новости

Доля безналичной оплаты транспорта в Петербурге достигла почти 100%

Новости

Бельский не поддержал идею Митяниной об ограничениях для СМИ

Деньги

За год борщевой набор подешевел на 27%

Новости

Прокуратура обязала УК отремонтировать фасад дома на улице Шкапина

Новости

Россиян призвали молится за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

Наука

Впервые за два года активность Солнца упала до нуля

Новости

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Новости

Принц Гарри не сдержал слез на встрече с семьями жертв соцсетей

Ленинградская область

В Тихвине прошли переговоры с новым руководством ферросплавного завода

Новости

Социальная архитектура — сфера практической деятельности и научного познания

Новости

Книга вместо валентинки: как превратить 14 февраля в праздник для души

Новости

Ученикам школы в Колпино рассказали о штрафах за безбилетный проезд

Новости

Авито ищет стажёров: год до мидла и бесплатные консультации психолога

Новости

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение организаторов фейковых свиданий

Город

За 2025 год инспекторы Петербурга проверили почти 15 транспортных средств

Наука

Астрономы обнаружили планетную систему с «перевернутой» архитектурой

Город

В Петербурге стартовала подготовка к форуму «Российский промышленник-2026»

Наука

Ученые узнали возраст инопланетного гостя 3I/ATLAS

Новости

Россияне столкнулись с дорогостоящим ремонтом автомобилей

Город

Полиция проверила 25 магазинов в Приморском районе в поисках мигрантов-нелегалов

Вне СПб

На кого из членов королевской семьи Великобритании совершали покушения

Новости

Авито займется сопровождением креативных стартапов в конкурсе «Создай НАШЕ»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb