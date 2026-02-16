NАSА запустило ракеты с Аляски для изучения «черных полярных сияний»

С исследовательского полигона Покер-Флэт на Аляске NАSA запустило двух суборбитальных ракет для изучения «черных полярных сияний» и электрических токов в авроральной зоне. Полученные данные помогут понять механизмы, влияющие на работу спутников и безопасность астронавтов во время геомагнитных бурь.

Миссия NАSА

Ракета миссии Black and Diffuse Auroral Science Surveyor стартовала ранним утром девятого февраля. Аппарат поднялся на высоту 360 километров и вернулся на Землю. Оборудование на борту изучало редкое явление — черные полярные сияния. Это темные структуры в виде колец, пятен или завитков. Они возникают в виде пустот внутри ярких танцующих огней авроры.

Главный исследователь миссии Марилия Самара пояснила, что в отличие от обычных полярных сияний, где электроны потоком направляются к Земле, при черных сияниях частицы устремляются вверх, в космос. Задача ученых заключается в исследовании изменения направления электронного потока.

Компьютерная томография объектов

Ракеты миссии стартовали последовательно десятого февраля. Они поднялись на высоту 319 километров. Ученые объединили данные с двух аппаратов и наземных приемников. Это позволило создать трехмерную картину электрических токов под полярным сиянием. Руководитель проекта Кристина Линч из Дартмутского колледжа сравнила метод с компьютерной томографией ионосферной плазмы.

Исследователей интересует как электрический ток движется вниз сквозь атмосферные слои и как это влияет на околоземное пространство. Оба запуска прошли в штатном режиме. Собранная информация поможет построить детальные модели внутренних механизмов полярных сияний.

Практическое значение исследований

Полярные сияния тесно связаны с геомагнитными бурями, вызываемыми солнечной активностью. Данные явления способны выводить из строя спутниковую аппаратуру, создавать угрозу для здоровья космонавтов на орбите, провоцировать отключения электроэнергии на Земле, нарушать радиосвязь и вынуждать авиакомпании изменять маршруты полетов.

По мнению ученых, глубокое понимание электрических процессов, происходящих в авроральной зоне, позволит точнее прогнозировать космическую погоду и разрабатывать меры защиты чувствительного оборудования. Данные, полученные в ходе миссий лягут в основу новых моделей взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Прошлые исследования

В марте 2025 года с полигона Poker Flat на Аляске NАSА запустило две ракеты прямо в северное сияние. Пуски озарили предрассветное небо голубыми огнями и белыми инверсионными следами на фоне полярного сияния. Завораживающее зрелище наблюдали в центральной и северной части Аляски.

Первый запуск состоялся в 4:30 утра 25 марта. Ракета Terrier-Improved Malemute выпустила приборы на высоте от 80 до 180 километров. Они измерили магнитные возмущения и перепады давления.

Через 15 минут стартовала 21-метровая Black Brant XII. Она распылила розовые, голубые и белые трассеры на четырех высотах.