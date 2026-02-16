Почти 60% петербуржцев уже продают товары через сайты с объявлениями

Сервисы электронной коммерции приносят наибольшее количество сделок 70% опрошенных продавцов из Санкт-Петербурга, а 65% используют их для продвижения новых товаров, выяснили аналитики Авито в ходе опроса 7 тысяч россиян.

В пресс-службе платформы уточнили, что 59% жителей города уже ведут продажи на Авито, еще 16% планируют освоить этот канал. Самыми ходовыми категориями стали одежда, обувь и аксессуары (66%), электроника и гаджеты (37%), товары для дома и ремонта (32%), детские товары (28%), товары для хобби и спорта (33%), автотовары и запчасти (18%), товары для красоты и здоровья (19%), а также оборудование для бизнеса (8%).

Согласно опросу, мужчины активнее продают электронику и автотовары, женщины — одежду и детские товары. Основным каналом сбыта для 94% респондентов по России остаются площадки электронной коммерции, соцсети используют 17%, мессенджеры — 13%, поисковые системы — 7%, офлайн — 9%, картографические сервисы — 6. Для продвижения товаров петербуржцы чаще всего обращаются к классифайдам (65%), соцсетям (18%) и мессенджерам (17%).

Среди продавцов, применяющих платные инструменты, 45% выбирают сайты с объявлениями, 17% — поисковики, по 16% — соцсети и мессенджеры, а треть респондентов не используют платное продвижение.

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли связал популярность онлайн-площадок с ростом доверия к дистанционным сделкам: отправка товаров с Авито Доставкой в 2025 году выросла на 30%, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, — на 13%. Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито, добавил, что количество селлеров, использующих платное продвижение, увеличилось на 69% год к году.