Вторник, 31 марта 2026
$81.14 €93.42 ¥11.73
10 C
Санкт-Петербург
Общество

В Минпросвещения опровергли слухи о введении второго иностранного языка

Александра Лошенкова
Фото: Мойка78

Представители Министерства просвещения опровергли информацию о том, что в российских школах планируют ввести обязательное изучение второго иностранного языка с сентября 2027 года.

В Министерстве просвещения опровергли информацию о том, что в российских школах планируют ввести обязательное изучение второго иностранного языка. В ведомстве ответили на запрос 360.ru и пояснили, что появившиеся в СМИ сообщения о введении такого предмета с сентября 2027 года не соответствуют действительности.

Представители ведомства подчеркнули, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах не предусмотрено. Этот предмет может изучаться только по выбору обучающихся. Решение принимается на основании заявления самих учеников или их родителей, а также при наличии в образовательной организации необходимых условий для его преподавания.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Суд рассмотрит по существу иск Долиной на 176 млн рублей через месяц  

Суд рассмотрит по существу иск Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на 176 миллионов рублей. Певица требует взыскать деньги с курьера мошенников и других фигурантов уголовного дела. Балашихинский суд Московской области назначил на 30 апреля рассмотрение по существу иска Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда. Певица требует взыскать 176,1 миллиона рублей с курьера мошенников, сообщает ТАСС.Напомним, что в 2024 году певица стала жертвой телефонных мошенников. Несколько месяцев они убеждали Долину перевести накопления на безопасный счет. В итоге артистка перевела деньги на подконтрольные злоумышленникам счета и продала квартиру.Ранее на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге около 70 зрителей покинули зал во время выступления Долиной. Директор певицы назвал сообщения о массовом уходе зрителей фейком.
Наука

Астрономы озвучили новые теории о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS

Международная группа астрономов обнаружила в межзвездном объекте 3I/ATLAS высокую концентрацию компонентов, запускающих термоядерную реакцию. Одни ученые объясняют находку древним возрастом объекта, а другие не исключают его искусственного происхождения.Астрономы проанализировали данные спектроскопии телескопа «Джеймс Уэбб». В результате наблюдений ученые обнаружили высокое содержание дейтерия в метане, который выделяет объект.Также специалисты выяснили, что вода в его составе обогащена этим изотопом в десятки раз сильнее, чем в известных кометах. Помимо дейтерия, был обнаружен и тритий. Оба этих компонента запускают термоядерную реакцию, благодаря которой звезды получают энергию. Результаты наблюдений были направлены в журнал Nature и Nature Astronomy.Гарвардский астрофизик Ави Леб обратил внимание, что дейтерий является термоядерным топливом. По его словам, аномальное количество данного вещества может указывать на искусственное происхождение 3I/ATLAS.При этом авторы исследований связывают...
Интересное

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb