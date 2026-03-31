В Минпросвещения опровергли слухи о введении второго иностранного языка

В Министерстве просвещения опровергли информацию о том, что в российских школах планируют ввести обязательное изучение второго иностранного языка. В ведомстве ответили на запрос 360.ru и пояснили, что появившиеся в СМИ сообщения о введении такого предмета с сентября 2027 года не соответствуют действительности.

Представители ведомства подчеркнули, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах не предусмотрено. Этот предмет может изучаться только по выбору обучающихся. Решение принимается на основании заявления самих учеников или их родителей, а также при наличии в образовательной организации необходимых условий для его преподавания.