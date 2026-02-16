Александр Дрозденко пригласил жителей Ленобласти на праздничные гуляния

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил жителей региона на народные гуляния в честь Масленицы.

Александр Дрозденко поздравил жителей с началом масленичной недели и рассказал в своем Telegram-канале о праздничных мероприятиях. Он пригласил ленинградцев принять участие в народных гуляниях, которая продлится с 16 по 22 февраля.

Внимание в программе уделено дому няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино. Там гостей ждут растопленная печь, рассказы о традициях и старинные забавы во дворе, сообщает «Невский проспект».

Глава региона подчеркнул, что музеи Ленобласти также примут гостей, предлагая сказки в доме и старинные развлечения на свежем воздухе.