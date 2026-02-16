Человечество может перехватить межзвездную комету 3I/ATLAS

Группа ученых из предложила реалистичный сценарий отправки зонда к межзвездной комете 3I/ATLAS. Миссия с запуском в 2035 году с использованием гравитационных маневров у Юпитера и Солнца позволит достичь цели примерно за 50 лет, используя существующие технологии.

Проблема перехвата

Ученые обнаружили комету 3I/ATLAS в июле 2025 года. На данный момент объект движется со скоростью свыше 60 километров в секунду

По словам астрономов, традиционные методы перехвата с Земли требуют экстремальных скоростей и двигателей, недоступных современной космонавтике. Существующие миссии не способны достичь объекта даже из точки Лагранжа L2. Инженер-программист Адам Хибберд и его коллеги из i4is использовали разработанное ими ПО Optimum Interplanetary Trajectory Software (OITS) для моделирования альтернативных траекторий.

Ранее OITS применялось для проектирования миссии Project Lyra к первому межзвездному объекту Оумуамуа. Моделирование показало, что оптимальным является запуск в 2035 году с использованием гравитационного маневра у Юпитера и последующего эффекта Оберта у Солнца.

Эффект Оберта

Эффект Оберта позволяет максимально увеличить скорость космического аппарата при включении двигателей в точке наибольшего сближения с массивным телом, то есть в перигелии. Пролет мимо Юпитера дает возможность скорректировать траекторию и получить дополнительное ускорение за счет гравитации планеты. Сочетание этих двух маневров обеспечивает достаточную скорость для перехвата кометы без использования перспективных, но пока не реализованных технологий, таких как двигатели на направленной энергии.

Хибберд отметил, что в 2035 году расположение Земли, Юпитера, Солнца и самой кометы складывается наиболее благоприятно, что позволяет минимизировать требования к двигательной установке, ракете-носителю и времени полета.

Научная ценность миссии

Научная значимость проекта огромна, несмотря на длительность перелета около 50 лет. Межзвездные кометы и астероиды хранят информацию о формировании планет в других звездных системах. Изучение 3I/ATLAS вблизи позволит получить данные, недоступные при дистанционных наблюдениях.

Космический телескоп NASA SPHEREx уже зафиксировал в декабре 2025 года выбросы органических молекул из комы кометы, включая метанол, цианид и метан. Ведущий автор исследования Кэри Лиссе пояснил, что около трети массы объекта составляет водяной лед. При его испарении выбрасываются богатые углеродом материалы, сохранившиеся в глубинных слоях миллиарды лет. Обнаруженная органика может иметь небиологическое происхождение, однако она подкрепляет теорию о роли комет в распространении строительных блоков жизни по Вселенной.

Отправка зонда позволит провести прямой анализ состава и структуры инопланетного гостя. Это станет важным шагом в изучении процессов, происходивших при зарождении планетных систем.