Авито Авто привлек Николая Фоменко для продвижения сервисов проверки автомобилей

Платформа Авито Авто объявила о начале долгосрочного сотрудничества с актером, музыкантом и автогонщиком Николаем Фоменко, который стал амбассадором бренда. Как сообщает пресс-служба компании, первая совместная рекламная кампания стартовала 16 февраля 2026 года. Фоменко, имеющий титул мастера спорта международного класса и опыт участия в «24 часах Ле-Мана» и Формуле-1 в качестве технического директора Marussia, будет продвигать цифровые инструменты платформы, включая сервисы Автотека и Селект, позволяющие проверить историю автомобиля и выбрать предложения от надежных продавцов.

Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто. Такое сотрудничество — не просто медийное партнерство, а продолжение стратегии Авито Авто по развитию прозрачного и безопасного автомобильного рынка, где путь к покупке становится более понятным и управляемым, благодаря внедрению цифровизации и технологичных сервисов.

По данным опроса Авито Авто, 83% россиян считают, что онлайн-площадки за последние 10 лет сделали процесс покупки автомобиля значительно удобнее. Почти 34% опрошенных планируют приобрести машину в ближайший год, причем максимальная активность ожидается в группе 35–44 лет (42%). Средний бюджет покупки составляет 2,3 млн рублей, однако женщины чаще ориентируются на более доступные варианты: 57% готовы потратить менее 2 млн (среди мужчин — 51%). Наиболее востребованными кузовами остаются седаны (35%), кроссоверы (28%) и внедорожники (24%), а в рейтинге марок лидируют японские производители (30%), за ними следуют отечественные и европейские (по 25%). Покупатели все чаще обращают внимание не только на цену (60%), но и на отсутствие серьезных аварий (51%) и состояние кузова (48%).

Директор по маркетингу Авито Авто Никита Макаров отметил, что платформа с аудиторией более 36 млн пользователей в месяц и почти миллионом объявлений стремится обеспечить надежную поддержку на всех этапах сделки, а участие Николая Фоменко, сочетающего медийность и глубокие знания автотематики, поможет автолюбителям делать осознанный выбор. Сам Фоменко подчеркнул, что для него важны факты, надежность и прозрачность, и он рад партнерству с платформой, разделяющей эти принципы.