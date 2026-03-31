Депрессия у пожилых людей повышает риск болезни Альцгеймера в пять раз

Ученые из КНР выяснили, что у пожилых людей с депрессией риск развития болезни Альцгеймера почти в пять раз выше, чем у их сверстников без депрессивных расстройств.

Исследователи проанализировали данные электронных медицинских карт города Ичан. В выборку вошли 4,3 тысячи человек с депрессией и 43,2 тысячи человек без нее. Средний возраст участников составил 64 года. Ученые наблюдали за ними около трех лет и обнаружили, что у 1,5 тысячи человек развилась деменция, сообщает Planet Today.

По словам авторов исследования, у людей с депрессией риск развития любой формы деменции был выше в 2,2 раза по сравнению со сверстниками без депрессии. Риск болезни Альцгеймера оказался почти в пять раз выше, сосудистой деменции — в 1,9 раза. Особенно выражена эта связь у пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Исследователи обнаружили U-образную временную зависимость между депрессией и болезнью Альцгеймера. Ученые предположили, что кратковременная депрессия у пожилых может быть ранним признаком скрытой болезни. А длительная выступает как физический фактор риска. По их словам, многолетние нарушения иммунитета и постоянный стресс приводят к деградации мозга.

Авторы исследования отмечают, что депрессия может служить как фактором риска, так и продромальным симптомом болезни Альцгеймера. Для сосудистой деменции она выступает исключительно как фактор риска.