Евгений Разумишкин заявил о снижении числа падений на льду в два раза

Количество случаев падения пешеходов на льду в Санкт-Петербурге сократилось вдвое по сравнению с прошлым зимним сезоном благодаря скорректированной тактике применения противогололедных материалов.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин в эфире «Радиоклуба на Карповке» подвел промежуточные итоги уборочной кампании в зимнем сезоне и сообщил о мерах по решению кадрового дефицита в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, поставленные на зиму цели достигнуты, однако окончательные выводы делать преждевременно.

По словам Разумишкина, соль в этом сезоне применяют только на проблемных участках, ориентируясь на прогноз погоды. Эффективность подхода подтверждает статистика. Количество падений пешеходов сократилось вдвое по сравнению с прошлой зимой. Альтернативы соли пока нет, так как гравий и песок создают пылевые бури и засоряют ливневки.

Для устранения локальных проблем с уборкой власти проводят зонирование территорий и определяют ответственных за каждый участок. Информацию о зонах ответственности планируют сделать доступной для жителей. Кадровый дефицит в отрасли сохраняется, его решают за счет повышения зарплат, ремонта дворницких и баз механизации, а также предоставления жилья, пишет «Петербургский дневник».

Разумишкин также затронул тему незаконных перепланировок и предупредил об опасности самовольного сноса стен. Он сообщил, что в городе осталось шесть аварийных домов, где до конца 2027 года расселят 90 семей. Перед покупкой жилья он рекомендовал проверять документы в Росреестре.