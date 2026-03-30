Прямой автобус соединил Санкт-Петербург и Севастополь

Первый межрегиональный рейс отправился с автовокзала на Обводном канале. Новый маршрут связал Северную столицу с городом-героем Севастополем.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что новый маршрут расширит географию пассажирских перевозок из Санкт-Петербурга. Путь пройдет через ключевые города: Москву, Луганск, Донецк и Мариуполь. Время в пути до Севастополя составит 40 часов.

Как отметила начальник управления обслуживания пассажирских автобусных перевозок СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Марина Мелихова, на маршруте работают два перевозчика. Рейсы будут выполняться ежедневно и круглогодично. Отправление из Санкт-Петербурга в 13:45, прибытие в Севастополь в 5:30 утра следующего дня.

Автобусы, используемые на дальних расстояниях, являются комфортабельными. Они оснащены удобными откидными креслами, розетками, системой кондиционирования и отопления. Максимальная вместимость составляет 50 человек. Первым рейсом воспользовались 33 пассажира.

Санкт-Петербург сохраняет статус одного из крупнейших транспортных узлов страны. По итогам прошлого года почти 540 тысяч человек выбрали путешествия в города России с автовокзала Северной столицы.