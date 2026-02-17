В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке Telegram

Представители Роскомнадзора заявили об отсутствии новых данных относительно полной блокировки Telegram на территории России.

В Роскомнадзоре не стали давать дополнительных комментариев по поводу предстоящей полной блокировки Telegram, которая анонсирована с 1 апреля. В ведомстве заявили, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации, сообщает NEWS.ru.

Отметим, что 17 февраля пользователи мессенджера столкнулись с нарушениями в работе приложения. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», проблемы фиксировались как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах. В основном жалобы касались увеличенного времени загрузки текстовых сообщений, а также фотографий и видеоматериалов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров комментировал вопросы, связанные с политикой конфиденциальности платформы. Он заявлял, что компания скорее пойдет на прекращение работы сервиса, чем предоставит доступ к личной переписке пользователей.