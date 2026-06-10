Петербуржцам назвали самые затопленные районы после прошедшего ливня

Во вторник на Санкт-Петербург обрушился мощный ливень с градом. Наибольшее количество осадков зафиксировали в восьми районах Северной столицы.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что в Колпинском районе выпало 21,07 миллиметра осадков. Рекордный показатель составил 20,38 миллиметра за 20 минут. В Курортном районе выпало 20,48 миллиметра осадков, из них 19,85 миллиметра за 20 минут.

Специалисты напомнили, что при сильных дождях объем стока может превышать возможности канализации, что приводит к временным скоплениям воды на улицах. В большинстве случаев система водоотведения справляется с ними быстро.

Ранее начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что самые сильные дожди прошли на участке между Сестрорецком и Горской. По словам синоптика, там зафиксировано от 21 до 26 миллиметров осадков. На юго-востоке и востоке Северной столицы выпало от 16 до 22 миллиметров.