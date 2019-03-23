В соцсети обсуждают прилетевшего в Петербург сокола

Некоторые пользователи соцсетей считают, что птица способна позаботиться о себе сама. Фото: pixabay.com

Некоторые пользователи соцсетей считают, что птица способна позаботиться о себе сама. Фото: pixabay.com

Жители ближайшего дома не знают, что делать с хищной птицей — и нужно ли что-то делать вообще.

Жители Санкт-Петербурга обсуждают сообщение в соцсети о соколе, прилетевшем в город: горожанка сообщила, что возле ее дома на дереве заметили сокола, но не уточнила, о каком районе идет речь. Что делать с дикой птицей жители не знают: кто-то хотел вызвать МЧС, кто-то попытался покормить птицу мясом, передает женщина.

Пользователи социальных сетей считают, что специалисты МЧС бессильны в подобных ситуациях и рекомендуют обратиться в специализированные организации по охране животных — например в центр “Велес”. Некоторые заявляют, что сокол вполне способен позаботиться о себе сам и помощь людей ему не нужна — все-таки птица хищная.

Соколы бывают разными (это род, а не вид), но большинство питается мелкими грызунами. В 2005 году канадские ученые назвали соколов в числе наиболее умных птиц, оценивая изобретательность, которую они проявляют при добыче пищи.

Напомним, в Красном селе погибла собака, ждавшая хозяина.