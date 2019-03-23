Лебедей-кликунов, прилетевших в Петербург, чистят от мазута

Лебедей нужно не только почистить,но и подлечить. Фото: https://vk.com/koshkispas

Лебедей нужно не только почистить,но и подлечить. Фото: https://vk.com/koshkispas

Птицы приводнились в лужу отходов одной из ТЭЦ города — утром их забрали защитники животных.

Два белых лебедя-кликуна приводнились на озеро мазутных отходов ТЭЦ Санкт-Петербурга — на следующее утро сотрудники предприятия вызвали защитников животных, о чем те сообщили в социальной сети в группе “Кошкиспас” 23 марта.

Специалисты аккуратно упаковали птиц в коробки и отвезли в центр “Сирин”, где специально занимаются помощью диким животным. Как сообщают активисты, птиц нужно отмыть и очистить их организмы от мазута, который мог попасть внутрь, когда птицы пытались себя почистить.

Лебеди-кликуны гнездятся на территории всей России, Монголии и Китая, а зиму проводят на юге Европы и в Средней Азии.

Напомним, Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге заметили сокола.