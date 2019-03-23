Цены на жилье бизнес-класса в Петербурге растут

Среди предпринимателей растут в популярности жилплощадь в промзонах, студии и однокомнатные квартиры.

В Санкт-Петербурге выросли цены на квадратный метр в новостройках, сообщают аналитики компании Glorax Development. За 2018 год цена поднялась на 7% в среднем и максимум на 20%. Все большую популярность для предпринимателей получают дома в бывших промзонах (так называемый “серый пояс”).

Как сообщают эксперты, среди бизнесменов Петербурга теряют в популярности большие квартиры (трехкомнатные и более) — они интересуют только 35% покупателей, сообщают аналитики. Остальные предпочитают студии и однкомнатные квартиры. Разумеется, чем выше развита инфраструктура дома, тем он оказывается привлекательнее для покупателей.

По данным в сети, наиболее дорогой жилплощадь в Санкт-Петербурге называют в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бизнесмены протестуют против запрета звуковой рекламы в метро Петербурга.