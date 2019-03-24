В Петербурге откроют еще 15 магазинов международной сети булочных “Cinnabon”

Пекарни будут работать в аэропорте “Пулково” и на улицах города. Фото: https://www.instagram.com/spbcinnabon/

Пекарни будут работать в аэропорте “Пулково” и на улицах города. Фото: https://www.instagram.com/spbcinnabon/

Оценить выпечку в новых торговых точках сети-кафе петербуржцы и гости города смогут через четыре года.

Каждая точка обойдется владельцам бизнеса в 11 миллионов рублей. Об этом сообщает “Деловой Петербург”. Срок окупаемости пекарни колеблется от 24 до 36 месяцев.

Ежедневно, в магазинах пекарни производят порядка 70 тысяч хлебобулочных изделий. В Петербурге на сегодняшний день открыто 10 точек сети. Всего в мире — порядка 1,5 тысяч “Cinnabon”. Первая точка в северной столице открылась торговом центре «Сити Молл». Но после открытия центр был закрыт на 7 месяцев, чтобы заполнить павильоны предпринимателям. Окупаемость пришла спустя 2 года для пекарни и тогда было решено запустить сеть и в Петербурге.

По словам гендиректора ООО “Корица”, подконтрольного ГК “Cinnabon” Вячеслава Соколина, пекарни будут работать в аэропорте “Пулково” и на улицах города.