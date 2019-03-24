Шансы спасти лебедей, попавших в мазутное озеро в Петербурге, невелики

В центре реабилитации диких животных “Сирин” рассказали о состоянии пернатых, которых накануне нашли в мазутном отстойнике одной из ТЭЦ города.

Лебеди, вымазанные в мазуте, были найдены 23 марта на мазутном отстойнике одной из ТЭЦ города спасателями ПСО Экстремум. “Черных” лебедей погрузили в коробки и доставили в центр реабилитации диких животных “Сирин”.

Оперение птиц полностью было измазано мазутом, опасное вещество попало и внутрь. Жизнь пернатых под угрозой, скорее всего спасти их не получится. Об этом сообщает в своем Telegram — канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” со ссылкой на “Невские новости”.

“Животных отмыть пока не удалось. Спасти их, скорее всего, не получится, слишком много времени они провели в западне”, — сообщили в “Сирин”.

Причиной такого исхода стало слишком запоздалое спасение птиц. Помимо этого, животные пытались сами себя почистить и опасное вещество попало не только на кожу, но и внутрь.

Птицы, отмечают сотрудники “Сирин”, могли попасть в мазутное озеро, когда отстали от своей стаи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лебедей-кликунов, прилетевших в Петербург, чистят от мазута.