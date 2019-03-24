“Повелитель холода” в одних шортах прыгнул с парашютом в Якутии и установил мировой рекорд (видео)

Экстремал уже побил 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях. Фото: https://www.youtube.com

Экстремал уже побил 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях. Фото: https://www.youtube.com

Заслуженно провозглашенный повелитель холода прыгнул с высоты 4,1 тысячи метров. Тем самым добавил в свою копилку 12 мировой рекорд.

До прыжка спортсмен- экстремал уже 11 раз бил мировые рекорды, связанные с холодом. На своей странице в Instagram он разместил этапы подготовки к прыжку. Он некоторое время лежал полуголый в снегу, а после прыгнул с парашютом в одних шортах. Об этом сообщают “РИА.Новости” со ссылкой на пресс-служба республиканской федерации парашютного спорта.

Прыжок состоялся в Якутии. Прыжок спортсмен и любитель закаливания совершил утром, затяжной прыжок длился минуту. На спортсмене были только шорты и шлем. Температура воздуха составила -23 градуса Цельсия, на высоте — около — 30 градусов».

Экстремал уже побил 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гигантский валенок петербургской художницы попал в книгу рекордов Гиннесса.