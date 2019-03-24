На заброшенном “Красном треугольнике” подросток из Сочи упал с 4-го этажа

В тяжелом состоянии его увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Фото: Gazeta.SPb

В тяжелом состоянии его увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Фото: Gazeta.SPb

Мальчик 11 лет пытался сделать фотографию самого себя на память, но потерял равновесие и сорвался с высоты.

Подросток получил серьезные травмы, но остался жив. О происшествии на территории бывшего завода “Красный треугольник” сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Школьник приехал из Сочи и решил посетить заброшенную территорию на Обводном канале Петербурга. Однако мальчик не смог сделать фотографию на память, поскольку потерял равновесие на высоте и сорвался с 4-го этажа.

Подростка в тяжелом состоянии увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лобовом столкновении под Павловском пострадали 7 человек.