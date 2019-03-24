На заброшенном “Красном треугольнике” подросток из Сочи упал с 4-го этажа

В тяжелом состоянии его увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Фото: Gazeta.SPb
В тяжелом состоянии его увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Фото: Gazeta.SPb

Мальчик 11 лет пытался сделать фотографию самого себя на память, но потерял равновесие и сорвался с высоты.

Подросток получил серьезные травмы, но остался жив. О происшествии на территории бывшего завода “Красный треугольник” сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Школьник приехал из Сочи и решил посетить заброшенную территорию на Обводном канале Петербурга. Однако мальчик не смог сделать фотографию на память, поскольку потерял равновесие на высоте и сорвался с 4-го этажа.

Подростка в тяжелом состоянии увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лобовом столкновении под Павловском пострадали 7 человек.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красный треугольник обводный канал происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку