На заброшенном “Красном треугольнике” подросток из Сочи упал с 4-го этажа

Мальчик 11 лет пытался сделать фотографию самого себя на память, но потерял равновесие и сорвался с высоты.
Подросток получил серьезные травмы, но остался жив. О происшествии на территории бывшего завода “Красный треугольник” сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.
Школьник приехал из Сочи и решил посетить заброшенную территорию на Обводном канале Петербурга. Однако мальчик не смог сделать фотографию на память, поскольку потерял равновесие на высоте и сорвался с 4-го этажа.
Подростка в тяжелом состоянии увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
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